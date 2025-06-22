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«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы между Москвой и Самаркандом

Vaib.uz (Узбекистан. 22 июня). С 31 июля авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные полёты между Москвой и Самаркандом. На первом этапе рейсы будут выполняться трижды в неделю, а уже к началу октября их частота увеличится до семи раз в неделю. Билеты уже поступили в продажу.

Полёты будут осуществляться на современных и комфортных лайнерах Airbus A320 с двухклассной компоновкой: эконом и бизнес, что позволит пассажирам выбрать наиболее подходящий уровень комфорта и сервиса.

Самарканд — одно из самых популярных туристических направлений в Узбекистане, обладающее богатым историко-культурным наследием. Возобновление прямых рейсов значительно упростит путешествия для российских туристов и деловых поездок, что особенно актуально в преддверии высокого сезона.

Аэрофлот уже выполняет регулярные рейсы в Ташкент, и добавление Самарканда расширяет географию полётов авиакомпании в Узбекистане, укрепляя транспортное сообщение между двумя странами.