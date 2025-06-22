«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы между Москвой и Самаркандом

Vaib.uz (Узбекистан. 22 июня). С 31 июля авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные полёты между Москвой и Самаркандом. На первом этапе рейсы будут выполняться трижды в неделю, а уже к началу октября их частота увеличится до семи раз в неделю. Билеты уже поступили в продажу.