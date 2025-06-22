«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы между Москвой и Самаркандом

Полёты будут осуществляться на современных и комфортных лайнерах Airbus A320 с двухклассной компоновкой: эконом и бизнес, что позволит пассажирам выбрать наиболее подходящий уровень комфорта и сервиса.
Самарканд — одно из самых популярных туристических направлений в Узбекистане, обладающее богатым историко-культурным наследием. Возобновление прямых рейсов значительно упростит путешествия для российских туристов и деловых поездок, что особенно актуально в преддверии высокого сезона.
Аэрофлот уже выполняет регулярные рейсы в Ташкент, и добавление Самарканда расширяет географию полётов авиакомпании в Узбекистане, укрепляя транспортное сообщение между двумя странами.