Бывший украинский премьер-министр Азаров назвал Украину страной-банкротом

«Раньше все было просто, потому что (экс-президент США Джо — ред.) Байден щедро рукой отваливал. Называются суммы в $350 млрд, вы можете представить эту сумму? Вот я руководил финансами Украины достаточное количество лет, что такое $350 млрд, представляю. Это два ВВП Украины тогдашние. Или шесть-семь бюджетов годовых. А сейчас этот поток прекратился. Конечно, есть над чем ломать голову, как не допустить реального банкротства», — добавил бывший премьер-министр.