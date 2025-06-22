Украина стала страной-банкротом, посокольу не может сама обечпечить социальные расходы, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«Государство я называю банкротом. Почему? Потому что оно самостоятельно не в состоянии обеспечить выплаты заработной платы и пенсий своим гражданам. Не в состоянии платить долги», — сказал экс-глава правительства, слова которого приводит РИА Новости.
Он уточнил, что киевскому режиму пока удаётся справляться с обязательствами перед населением с помощью финансовой поддержки, оказываемой Западом. По словам Азарова, если «полгода — год» деньги не будут поступать, то Украина «по факту» превратится в банкрот.
Бывший глава правительства также отметил, что Европа уже испытывает трудности с обеспечением Киева оружием и деньгами.
«Раньше все было просто, потому что (экс-президент США Джо — ред.) Байден щедро рукой отваливал. Называются суммы в $350 млрд, вы можете представить эту сумму? Вот я руководил финансами Украины достаточное количество лет, что такое $350 млрд, представляю. Это два ВВП Украины тогдашние. Или шесть-семь бюджетов годовых. А сейчас этот поток прекратился. Конечно, есть над чем ломать голову, как не допустить реального банкротства», — добавил бывший премьер-министр.
Напомним, в конце марта американское издание Responsible Statecraft написало, что в 2026 году Украина рискует оказаться на грани банкротства даже в случае мгновенного завершения конфликта. В публикации уточнялось, что в украинском бюджете образовалась брешь, которую невозможно заполнить повышением налогов или пожертвованиями со стороны Запада.