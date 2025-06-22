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Новый завод по переработке мусора в Минске начнет работать в июле

Промышленный объект позволит десятикратно увеличить переработку отходов, которые генерирует белорусская столица.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Новый мусороперерабатывающий завод в белорусской столице должен быть введен в эксплуатацию 3 июля, заявил зампредседателя Мингорисполкома Олег Корзун.

По его словам, городские власти уделяют повышенное внимание вопросам переработки отходом и вторичных материальных ресурсов.

«К 3 июля мы введем новый мусороперерабатывающий завод. Его производственная мощность по сравнению с существующим объектом увеличится в десять раз», — отметил Корзун в эфире телеканала ОНТ.

Он уточнил, что производственная мощность нового промышленного объекта составит около 600 тысяч тонн отходов в год.

Зампред Мингорисполкома рассказал, что уже есть большое количество идей, как использовать RDF-топливо, которое будут получать на предприятии из отходов.

В частности, данное топливо будут использовать на строительных предприятиях и в качестве технического грунта. Все эти варианты прорабатываются с Минприроды.

Корзун полагает, что запуск нового предприятия в белорусской столице позволит в совокупности повысить уровень переработки отходов до 95%.