Новый завод по переработке мусора в Минске начнет работать в июле

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Новый мусороперерабатывающий завод в белорусской столице должен быть введен в эксплуатацию 3 июля, заявил зампредседателя Мингорисполкома Олег Корзун.
По его словам, городские власти уделяют повышенное внимание вопросам переработки отходом и вторичных материальных ресурсов.
«К 3 июля мы введем новый мусороперерабатывающий завод. Его производственная мощность по сравнению с существующим объектом увеличится в десять раз», — отметил Корзун в эфире телеканала ОНТ.
Он уточнил, что производственная мощность нового промышленного объекта составит около 600 тысяч тонн отходов в год.
Зампред Мингорисполкома рассказал, что уже есть большое количество идей, как использовать RDF-топливо, которое будут получать на предприятии из отходов.
В частности, данное топливо будут использовать на строительных предприятиях и в качестве технического грунта. Все эти варианты прорабатываются с Минприроды.
Корзун полагает, что запуск нового предприятия в белорусской столице позволит в совокупности повысить уровень переработки отходов до 95%.