Компания судится с администрацией Владивостока из-за места на кладбище

ООО «Примритуалсервис» подало иск в Арбитражный суд к администрации Владивостока. Коммерческая организация хотела получить участки на въезде на Морское кладбище под размещение торговых объектов.
Как сообщает телеграм-канал «ОПС-медиа», предприниматели хотели разместить нестационарный торговый объект площадью 100 кв. м. по реализации непродовольственных товаров по адресу Патрокл, 6. Позже ООО обратилось в администрацию города с просьбой поставить рядом и павильон площадью 20 кв. м. Однако мэрия отказала.
Причиной отказа стали ограничения к данным участкам. Тут проложены инженерные коммуникации, участки относятся к «зелёной зоне». А снос зелёных насаждений недопустим при размещении НТО.
В дело даже привлекли МБУ «Некрополь». Однако это не помогло коммерческой структуре выиграть дело в первой инстанции.
Арбитражный суд отказал в иске «Примритуалсервису». Суд посчитал, что администрация действовала строго в рамках закона.