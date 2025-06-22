Компания судится с администрацией Владивостока из-за места на кладбище

Как сообщает телеграм-канал «ОПС-медиа», предприниматели хотели разместить нестационарный торговый объект площадью 100 кв. м. по реализации непродовольственных товаров по адресу Патрокл, 6. Позже ООО обратилось в администрацию города с просьбой поставить рядом и павильон площадью 20 кв. м. Однако мэрия отказала.