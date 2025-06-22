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Компания судится с администрацией Владивостока из-за места на кладбище

К делу привлекли и профильный МУП.

Источник: Аргументы и факты

ООО «Примритуалсервис» подало иск в Арбитражный суд к администрации Владивостока. Коммерческая организация хотела получить участки на въезде на Морское кладбище под размещение торговых объектов.

Как сообщает телеграм-канал «ОПС-медиа», предприниматели хотели разместить нестационарный торговый объект площадью 100 кв. м. по реализации непродовольственных товаров по адресу Патрокл, 6. Позже ООО обратилось в администрацию города с просьбой поставить рядом и павильон площадью 20 кв. м. Однако мэрия отказала.

Причиной отказа стали ограничения к данным участкам. Тут проложены инженерные коммуникации, участки относятся к «зелёной зоне». А снос зелёных насаждений недопустим при размещении НТО.

В дело даже привлекли МБУ «Некрополь». Однако это не помогло коммерческой структуре выиграть дело в первой инстанции.

Арбитражный суд отказал в иске «Примритуалсервису». Суд посчитал, что администрация действовала строго в рамках закона.