Концессионер пермских трамваев сдал мэрии на реализацию почти 1 тыс. тонн лома

Согласно ему, предлагается дополнить план продажей лома и отходы черных металлов общим весом 924,5 тонн. Имущество находится в составе имущества муниципальной казны, говорится в проекте, внесенном на рассмотрение городской думы.
В департаменте имущественных отношений пояснили «Ъ-Прикамье», что лом и отходы черных металлов поступили от ООО «Мовиста Пермь» в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного администрацией города Перми. Лом образовался при реконструкции/ремонте муниципальных трамвайных путей, уточнили в ДИО.
Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планировалось отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона.