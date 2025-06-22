Концессионер пермских трамваев сдал мэрии на реализацию почти 1 тыс. тонн лома

Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планировалось отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона.