Глава Нацбанка Головченко объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар

Глава Национального банка Беларуси Роман Головченко в интервью «Первому информационному телеканалу» объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар.
Роман Головченко уточнил, что в Беларуси на курс доллара оказывают влияние и обстановка в мире, и внутренний спрос.
— Мы не занимаемся целенаправленным управлением курса. У нас рыночное ценообразование. Оно складывается на основе спроса и предложения. Слабый спрос на американскую валюту в Беларуси также играет на ослабление курса, — объяснил глава Нацбанка.
Он заметил, что на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи с начала 2025 года доллар занял всего 16%, юань — 22%, а российский рубль занял больше половины. Головченко добавил: речь идет про открытый рынок и цифры красноречиво указывают, что спрос на доллар небольшой. Подобное, подчеркнул он, также влияет на курс указанной валюты.
— Точно могу сказать, что мы против доллара не играем, — акцентировал внимание председатель правления Нацбанка.
По словам Головченко, ситуация вызвана целым рядом факторов. Он уточнил, что есть глобальный индекс доллара, его котировка к международной корзине валют.
— На данный момент, по последним данным, что я видел, она находится на самой низкой точке за последние три года, — отметил Роман Головченко.
Глава Национального банка не исключил, что подобное является целенаправленной политикой руководства США. Он добавил: всем известен тот факт, что определенная девальвация валюты делает более конкурентоспособными товары на международных рынках. Головченко предположил, что, вероятно, подобным образом пытаются сделать американские товары более продаваемыми, более конкурентоспособными.
— Но это предположение, а есть объективные факторы — просто колоссальный внешний долг США. Он достиг уже $37 трлн. А также торговые войны, протекционизм, введение торговых пошлин, односторонние санкции, ограничения. И все эти меры в комплексе подрывают доверие к некогда вроде бы железобетонной резервной валюте мира, — пояснил глава Нацбанка Беларуси.
Вместе с тем Головченко обратил внимание, что ситуация может и поменяться. По его словам, многое зависит от действия американских властей, а также от ситуации, складывающейся в мире.
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