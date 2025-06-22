Глава Нацбанка Головченко объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар

Он заметил, что на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи с начала 2025 года доллар занял всего 16%, юань — 22%, а российский рубль занял больше половины. Головченко добавил: речь идет про открытый рынок и цифры красноречиво указывают, что спрос на доллар небольшой. Подобное, подчеркнул он, также влияет на курс указанной валюты.