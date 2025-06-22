Нацбанк сказал про выпуск новых монет номиналом один рубль в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка.
Сообщается, что в кассы Нацбанка 24 июня 2025 года поступят памятные медно-никелевые монеты номиналом один рубль «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне». В пресс-службе пояснили, что их можно будет купить в Минске по улице Толстого, 6. Так, кассы с понедельника по четверг будут работать с 08.30 до 15.30, а в пятницу — с 08.30 до 14.30. Говорится, что в предпраздничные время работы касс сокращается на один час.
В Нацбанке напомнили, что серебряные и медно-никелевые памятные монеты «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне» были выпущены в обращение в стране 31 марта 2025 года. Тираж момент номиналом один рубль составляет 5000 штук. Их масса — 57 грамм, а диаметр — 50 миллиметров.
Тем временем Нацбанк заявил про выпуск новой двухрублевой монеты в Беларуси.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар.
Кстати, Нацбанк назвал курс евро и курс доллара на 22 июня.