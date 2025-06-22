Нацбанк сказал про выпуск новых монет номиналом один рубль в Беларуси

Сообщается, что в кассы Нацбанка 24 июня 2025 года поступят памятные медно-никелевые монеты номиналом один рубль «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне». В пресс-службе пояснили, что их можно будет купить в Минске по улице Толстого, 6. Так, кассы с понедельника по четверг будут работать с 08.30 до 15.30, а в пятницу — с 08.30 до 14.30. Говорится, что в предпраздничные время работы касс сокращается на один час.