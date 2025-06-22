Минстрой предложил повысить норматив стоимости жилья в Новосибирской области

При этом реальная рыночная ситуация в Новосибирске демонстрирует иную динамику. По данным сервиса «Мир квартир», в мае средняя цена «квадрата» в новостройках города составила 162 929 рублей, что на 0,1% выше апрельского показателя. Однако общая стоимость квартир снизилась на 0,3% из-за уменьшения их площади.