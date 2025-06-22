Самолеты авиакомпании Дубая не полетят в Петербург до конца июня

Сейчас рейсы flydubai в Россию возобновлены, за исключением направления в Северную столицу. Временно не летают также рейсы в Иран, Ирак, Израиль и Сирию. В компании отметили, что продолжают следить за ситуацией и могут скорректировать расписание, если условия изменятся.