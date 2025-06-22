Самолеты авиакомпании Дубая не полетят в Петербург до конца июня

Авиакомпания flydubai продлила приостановку полетов в Петербург до 30 июня. Об этом РИА Новости сообщил представитель перевозчика.
Сейчас рейсы flydubai в Россию возобновлены, за исключением направления в Северную столицу. Временно не летают также рейсы в Иран, Ирак, Израиль и Сирию. В компании отметили, что продолжают следить за ситуацией и могут скорректировать расписание, если условия изменятся.
— Авиасообщение с Россией flydubai начала восстанавливать с 15 июня, — отмечается в сообщении.
При этом 13 и 14 июня перевозчик отменял рейсы сразу в несколько стран СНГ и Ближнего Востока — в том числе в Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Узбекистан и другие. Решение было связано с ограничениями воздушного пространства.