Авиакомпания Air Astana отменила рейсы на Ближний Восток

«В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке группа компаний отменяет на 23 июня следующие рейсы: KC191/192/Атырау-Дубаи-Атырау; KC205/206/Астана-Дубаи-Астана; KC897/898/Алматы-Дубаи-Алматы; KC655/656/Астана-Доха-Астана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания внимательно следит за ситуацией и сообщит дополнительно в случае дальнейшей отмены рейсов.
Для круглосуточной связи можно будет обратиться в авиакомпанию по следующим контактам: +7 702 702 00 74, +7 702 702 4477, +7 727 244 4477, +7 7172 584477.