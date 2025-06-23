Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 23 июня после выходных

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, субботу и воскресенье — 20, 21 и 22 июня, соответственно, курс доллара и курс евро увеличились, а курс российского рубля уменьшился. Заметнее при этом в сторону увеличения скорректирован курс европейской валюты.