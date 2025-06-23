Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 23 июня после выходных

В Национальном банке сообщили новые курсы валют на 23 июня 2025 года, понедельник. Так, после выходных курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стали легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 23 июня, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9781 белорусского рубля, 1 евро — 3,4326 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7750 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, субботу и воскресенье — 20, 21 и 22 июня, соответственно, курс доллара и курс евро увеличились, а курс российского рубля уменьшился. Заметнее при этом в сторону увеличения скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0018 белрубля, курс евро увеличился на 0,0171 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0066 белрубля.
Тем временем глава Нацбанка Головченко объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар.