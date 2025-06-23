Нефть марки Brent впервые с января подорожала до $81

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent в 2025 году впервые с 20 января превысила отметку в 81 доллар за баррель.
К 01:00 мск наблюдался резкий рост котировок: стоимость Brent достигла $80,98, а уже через минуту поднялась до $81,4, показав суточное увеличение более чем на 5%.
На 01:05 мск цена Brent составила $80,41 за баррель, что на 3,98% выше предыдущих значений. Одновременно с этим стоимость фьючерса WTI с поставкой в августе 2025 года выросла на 5,89%, достигнув $78,40.
Позже, к 01:38 мск, котировки Brent снизились до $78,94 за баррель, оставаясь при этом на 2,1% выше уровня предыдущего закрытия. Нефть WTI в тот же момент торговалась по $75,8 за баррель, прибавив 2,38%.
Напомним, депутаты парламента Ирана заявили о необходимости перекрыть Ормузский пролив. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет национальной безопасности страны.