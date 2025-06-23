Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии

К числу лиц, имеющих право на две пенсии, относятся, например, россияне с инвалидностью, полученной в результате военной травмы, а также участники Великой Отечественной войны — им могут назначаться пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости. Космонавты могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности вместе со страховой пенсией по старости.