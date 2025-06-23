Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии

Некоторые категории граждан России имеют право на получение двух пенсий одновременно. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал декан юридического факультета НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. По его словам, хотя в общем случае выплата двух пенсий одновременно не предусмотрена, существуют определённые исключения.
Виноградов отметил, что накопительная пенсия выплачивается независимо от других видов пенсий, если у пенсионера есть соответствующие накопления.
К числу лиц, имеющих право на две пенсии, относятся, например, россияне с инвалидностью, полученной в результате военной травмы, а также участники Великой Отечественной войны — им могут назначаться пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости. Космонавты могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности вместе со страховой пенсией по старости.
Кроме того, две пенсии могут получать родители, вдовы и дети-инвалиды военнослужащих, проходивших службу по призыву, которые погибли во время службы или умерли вследствие военной травмы после увольнения. Детям-инвалидам помимо пенсии по потере кормильца может быть назначена страховая или социальная пенсия по инвалидности.
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