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Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии

Некоторые категории граждан России имеют право на получение двух пенсий одновременно.

Некоторые категории граждан России имеют право на получение двух пенсий одновременно. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал декан юридического факультета НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. По его словам, хотя в общем случае выплата двух пенсий одновременно не предусмотрена, существуют определённые исключения.

Виноградов отметил, что накопительная пенсия выплачивается независимо от других видов пенсий, если у пенсионера есть соответствующие накопления.

К числу лиц, имеющих право на две пенсии, относятся, например, россияне с инвалидностью, полученной в результате военной травмы, а также участники Великой Отечественной войны — им могут назначаться пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости. Космонавты могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности вместе со страховой пенсией по старости.

Кроме того, две пенсии могут получать родители, вдовы и дети-инвалиды военнослужащих, проходивших службу по призыву, которые погибли во время службы или умерли вследствие военной травмы после увольнения. Детям-инвалидам помимо пенсии по потере кормильца может быть назначена страховая или социальная пенсия по инвалидности.

Ранее эксперты рассказали, обложат ли пенсии россиян налогом.