Китайская авиакомпания начала выполнять рейсы между Шанхаем и Владивостоком

Китайская авиакомпания Juneyao Airlines запустила программу прямых авиарейсов между Шанхаем и Владивостоком. Полёты выполняются два раза в неделю на воздушных судах A 321 в двухклассной компоновке. Арендатором рейсов на условиях полного чартера выступает китайский туроператор Sunriver, сообщает ИА PrimaMedia.
Первый рейс был выполнен из Шанхая во Владивосток в понедельник, 23 июня.
Ориентировочное время в пути — 3 часа 30 минут. Время вылета из Владивостока — 04 ч 55 мин, прибытие в Шанхай — 5 ч 15 мин (указано время местное для каждого аэропорта), сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток».
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С учетом прихода нового авиаперевозчика частота на линии Владивосток-Шанхай достигнет 8 рейсов в неделю. В настоящее время регулярные рейсы на этом направлении также выполняют российские авиакомпании S7 Airlines и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).
Juneyao Airlines — бюджетная китайская авиакомпания, основана в 2005 году. Ввыполняет полеты из двух аэропортов Шанхая: Пудонг (Pudong) и Хунцяо (Hongqiao). В парке авиакомпании 45 самолетов, из них 36 A320−200 и 9 A321−200. У Juneyao Air существует код-шеринговое соглашение с авиакомпанией Shenzhen Airlines.
Juneyao Airlines выполняла рейсы из Шанхая во Владивосток с конца июня 2019 года. В начале 2020 года авиасообщение РФ с Китаем было прекращено, а возобновлено в марте 2022 года.