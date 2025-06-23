Китайская авиакомпания начала выполнять рейсы между Шанхаем и Владивостоком

Juneyao Airlines — бюджетная китайская авиакомпания, основана в 2005 году. Ввыполняет полеты из двух аэропортов Шанхая: Пудонг (Pudong) и Хунцяо (Hongqiao). В парке авиакомпании 45 самолетов, из них 36 A320−200 и 9 A321−200. У Juneyao Air существует код-шеринговое соглашение с авиакомпанией Shenzhen Airlines.