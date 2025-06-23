Ряд россиян имеет право на две пенсии: подробности

В России существует ряд категорий граждан, которые имеют право оформить получение двух пенсий. Об этом напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По словам экспертов, те, кто своевременно озаботился о создании соответствующих накоплений, могут независимо от других пенсий получать накопительную пенсию.
Две пенсии — страховую и пенсию по инвалидности — могут получать участники Великой Отечественной и те, кто стал инвалидом из-за военной травмы. Право на вторую пенсию имеют космонавты. Это может быть пенсия по инвалидности или пенсия за выслугу лет.
Дети-инвалиды могут получать пенсию по инвалидности и пенсию по потере кормильца. Другие категории россиян, которые имеют право на две пенсии, перечислены в законе от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», напомнил Виноградов в интервью агентству «Прайм».
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Накануне в Соцфонде назвали размер пенсии в России. Пожилые граждане получают в среднем 23,5 тысячи рублей.
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