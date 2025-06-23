Ряд россиян имеет право на две пенсии: подробности

Две пенсии — страховую и пенсию по инвалидности — могут получать участники Великой Отечественной и те, кто стал инвалидом из-за военной травмы. Право на вторую пенсию имеют космонавты. Это может быть пенсия по инвалидности или пенсия за выслугу лет.