Россиянам объяснили, в каких случаях банки могут заблокировать карты

По новым правилам, которые начали действовать в июне, банки могут приостанавливать частые мелкие поступления и переводы, поступающие на карту гражданина от разных лиц. При этом, как отметила председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с aif.ru, массовых блокировок переводов не ожидается.
Сенатор РФ подчеркнула, что на привычных личных переводах новые правила не отразятся.
«Центробанк ввёл чёткие критерии, чтобы выявлять мошеннические операции, связанные с “дропперами”, поэтому честным пользователям волноваться не стоит», — уточнила она.
По словам Епифановой, подозрение у банков вызовут карты с большой активностью, с которых отправляются или на которые приходит приходит слишком много переводов.
«Более 10 человек в день или свыше 50 в месяц, если совершается больше 30 операций в день, или если переводы происходят слишком часто», — объяснила она.
Сенатор обратила внимание на то, что волонтёры, ведущие благотворительные сборы, уже сталкивались с проблемами блокировки карт при сборе денег на личные счета.
"Считаю, что банки поступают разумно: перевод средств на личные карты для благотворительности всегда несёт риск, что деньги могут быть потрачены не по назначению. Поэтому большой объём таких переводов вызывает у банков обоснованные подозрения, — поделилась мнением Епифанова.
Сенатор добавила, что в случае с волонтерами решить проблему поможет создание специальных благотворительных счетов для физических лиц в банках. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме.