Россиянам объяснили, в каких случаях банки могут заблокировать карты

По новым правилам, которые начали действовать в июне, банки могут приостанавливать частые мелкие поступления и переводы, поступающие на карту гражданина от разных лиц. При этом, как отметила председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с aif.ru, массовых блокировок переводов не ожидается.