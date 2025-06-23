Экономист Белоусов объяснил, чем грозят России тарифные войны Трампа

«Мы пока не знаем, что будет со спросом в Китае — там возможно замедление экономики из-за мер, которые вводятся против его массовой промышленной экспортной продукции. И с замедлением США, которые являются крупнейшим покупателем на мировых рынках. Если Штаты войдут в двух-трехквартальную стагнацию и легкую рецессию, которую они допускают на горизонте двух лет, и упадет спрос в КНР, у России могут быть дополнительные проблемы. В частности, на рынках металлов. И, возможно, нефти, но здесь ситуация менее предсказуема», — объяснил Белоусов.