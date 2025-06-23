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Экономист Белоусов объяснил, чем грозят России тарифные войны Трампа

Тарифные войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, грозят России дополнительными экономическими трудностями. Например, проблемы могут возникнуть у экспортеров металла, рассказал в интервью URA.RU на ПМЭФ-2025 заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

Тарифные войны Трампа могут замедлить экономику Китая и добавить проблем российским экспортерам металла, отметил Белоусов.

Тарифные войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, грозят России дополнительными экономическими трудностями. Например, проблемы могут возникнуть у экспортеров металла, рассказал в интервью URA.RU на ПМЭФ-2025 заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

Пока российские экспортеры не почувствовали влияние торговых войн США, отметил эксперт. Сейчас основная проблема для них — дорогой рубль. Эхо торгового давления Трампа на Китай и другие страны дойдет до России чуть позже, сказал Белоусов. Насколько это будет ощутимо, зависит от последствий для экономики КНР и самих Штатов.

«Мы пока не знаем, что будет со спросом в Китае — там возможно замедление экономики из-за мер, которые вводятся против его массовой промышленной экспортной продукции. И с замедлением США, которые являются крупнейшим покупателем на мировых рынках. Если Штаты войдут в двух-трехквартальную стагнацию и легкую рецессию, которую они допускают на горизонте двух лет, и упадет спрос в КНР, у России могут быть дополнительные проблемы. В частности, на рынках металлов. И, возможно, нефти, но здесь ситуация менее предсказуема», — объяснил Белоусов.

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