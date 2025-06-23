«Станет транспортным хабом»: Пушилин рассказал о светлом будущем Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал перспективы развития инфраструктуры Мариуполя. Подробнее о своем видении будущего города он рассказал в рамках интервью РИА Новости.
«Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт…», — подчеркнул Денис Пушилин.
Политик также обратил внимание на то, что у города есть возможности стать центром морской торговли и развивать собственные воздушные гавани. Как указали на РИА Новости, в данный момент саперы продолжают обезвреживать мины на территории мариупольского аэропорта, оставленные убегавшими боевиками ВСУ.
Сложно переоценить то стратегическое и символическое значение, которое имело за собой освобождение этого года. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале рассказала об участвовавшем в боях за Мариуполь майоре Зауре Гурциеве, который погиб 28 мая 2025 года из-за подброшенной бомбы.