«Станет транспортным хабом»: Пушилин рассказал о светлом будущем Мариуполя

Сложно переоценить то стратегическое и символическое значение, которое имело за собой освобождение этого года. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале рассказала об участвовавшем в боях за Мариуполь майоре Зауре Гурциеве, который погиб 28 мая 2025 года из-за подброшенной бомбы.