Экономист Белоусов оценил вероятность рецессии в России в 2025 году

Скорее всего ВВП по итогам года все-таки вырастет на 1,5−1,8%, полагает Дмитрий Белоусов.
Небольшое падение ВВП по итогам 2025 года в России возможно, если начнут действовать новые внешнеэкономические факторы. Например, если снизится спрос на продукцию из РФ со стороны Китая. Такой прогноз дал в интервью URA.RU на ПМЭФ-2025 заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.
«В более или менее нормальной ситуации по итогам года будет рост ВВП на 1,5−1,8%. Риски создают переукрепление рубля, проблемы у экспортеров и высокие ставки, которые блокируют инвестиции. Уменьшение ВВП на 1% возможно в течение одного-двух кварталов из-за внешней конъюнктуры, но по итогам года мы выходим в плюс. Если не произойдет ничего неожиданного, ведь турбулентность сейчас такая, что может случиться что угодно», — сказал Белоусов.
Накануне на сессии ПМЭФ «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» развернулась дискуссия по поводу близости рецессии. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала ситуацию в экономике «выходом из перегрева», а министр финансов Антон Силуанов — «похолоданием, за которым всегда приходит лето». Глава Минэка Максим Решетников возразил, что по ощущениям бизнеса, Россия на пороге входа в рецессию. «Мы на грани, дальше все зависит от наших решений», — сказал он.