Экономист Белоусов оценил вероятность рецессии в России в 2025 году

«В более или менее нормальной ситуации по итогам года будет рост ВВП на 1,5−1,8%. Риски создают переукрепление рубля, проблемы у экспортеров и высокие ставки, которые блокируют инвестиции. Уменьшение ВВП на 1% возможно в течение одного-двух кварталов из-за внешней конъюнктуры, но по итогам года мы выходим в плюс. Если не произойдет ничего неожиданного, ведь турбулентность сейчас такая, что может случиться что угодно», — сказал Белоусов.