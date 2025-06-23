Стало известно, кому повысят пенсии с 1 июля

«В июле будет осуществлено повышение страховых пенсий пенсионерам, которым в июне 2025 года исполнилось 80 лет. Это связано с двумя факторами. Во-первых, будет удвоена фиксированная выплата: вместо 8907,7 ₽ она станет 17815,4 ₽ Во-вторых, размер фиксированной выплаты будет увеличен на сумму надбавки за уход (это увеличит размер фиксированной выплаты ещё на 1314 ₽)», — рассказал он.