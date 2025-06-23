Стало известно, кому повысят пенсии с 1 июля

С 1 июля ряд российских пенсионеров начнет получать повышенные пенсии. Как объяснил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, речь идет о россиянах, которым в июне исполнилось 80 лет.
«В июле будет осуществлено повышение страховых пенсий пенсионерам, которым в июне 2025 года исполнилось 80 лет. Это связано с двумя факторами. Во-первых, будет удвоена фиксированная выплата: вместо 8907,7 ₽ она станет 17815,4 ₽ Во-вторых, размер фиксированной выплаты будет увеличен на сумму надбавки за уход (это увеличит размер фиксированной выплаты ещё на 1314 ₽)», — рассказал он.
Экономист отметил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданина отметившего 80-летие в июне, увеличится в июле более чем в 2 раза: вместо 8907,7 ₽ будет 19129,4 ₽
«Например, если у пенсионера, отметившего 80-летний юбилей в июне, размер страховой пенсии в июне составлял 34848,11 ₽, то в июле и в последующие месяцы он будет получать 45069,81 ₽ (рост выплаты превысит 29%)», — уточнил эксперт.
Балынин особо подчеркнул, что увеличение страховой пенсии будет осуществлено проактивно: никакие заявления пенсионеру или его родственникам подавать не нужно.
Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что с 2026 года в России вводится двухступенчатая система индексации пенсий. Первое повышение, с 1 февраля, будет привязано к уровню инфляции за предыдущий год, а второе, с 1 апреля, — к росту доходов Социального фонда России.