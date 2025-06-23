В Минпромторге рассказали о работе по блокировке некачественных товаров

В России предотвращена реализация свыше 1 миллиарда единиц контрафактной и не отвечающей стандартам продукции благодаря внедрению разрешительной системы на кассовых аппаратах торговых точек. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.
Начиная с апреля текущего года, в России действует разрешительный режим в отношении определенных категорий товаров. Данный механизм, использующий специальный QR-код, позволяет контролировать качество продукции. В случае, если товар не соответствует установленным требованиям, система блокирует возможность его приобретения потребителем. Об этом информирует РИА «Новости».
В результате внедрения вышеуказанной системы на кассах магазинов удалось пресечь продажу 1,2 миллиарда единиц некачественной или нелегальной продукции. В частности, это касается пива (299 миллионов единиц), молочной продукции (243 миллиона), табачных изделий (311 миллионов), продукции легкой промышленности (187 миллионов) и безалкогольных напитков (110 миллионов).
В настоящее время к системе «Честный знак» присоединились уже 900 тысяч российских компаний. Данная система обязывает производителей наносить уникальный код на каждую единицу товара, что позволяет эффективно бороться с поставками контрафактной продукции на рынок. По оценкам экспертов, в сфере спортивного питания доля подделок может достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%.
Стоит отметить, что с 1 сентября текущего года в Российской Федерации будет введена обязательная маркировка «Честный знак» для игрушек, растворимых напитков и кондитерских изделий.
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