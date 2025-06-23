Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минпромторге рассказали о работе по блокировке некачественных товаров

В России предотвращена реализация свыше 1 миллиарда единиц контрафактной и не отвечающей стандартам продукции благодаря внедрению разрешительной системы на кассовых аппаратах торговых точек.

В России предотвращена реализация свыше 1 миллиарда единиц контрафактной и не отвечающей стандартам продукции благодаря внедрению разрешительной системы на кассовых аппаратах торговых точек. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Начиная с апреля текущего года, в России действует разрешительный режим в отношении определенных категорий товаров. Данный механизм, использующий специальный QR-код, позволяет контролировать качество продукции. В случае, если товар не соответствует установленным требованиям, система блокирует возможность его приобретения потребителем. Об этом информирует РИА «Новости».

В результате внедрения вышеуказанной системы на кассах магазинов удалось пресечь продажу 1,2 миллиарда единиц некачественной или нелегальной продукции. В частности, это касается пива (299 миллионов единиц), молочной продукции (243 миллиона), табачных изделий (311 миллионов), продукции легкой промышленности (187 миллионов) и безалкогольных напитков (110 миллионов).

В настоящее время к системе «Честный знак» присоединились уже 900 тысяч российских компаний. Данная система обязывает производителей наносить уникальный код на каждую единицу товара, что позволяет эффективно бороться с поставками контрафактной продукции на рынок. По оценкам экспертов, в сфере спортивного питания доля подделок может достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%.

Стоит отметить, что с 1 сентября текущего года в Российской Федерации будет введена обязательная маркировка «Честный знак» для игрушек, растворимых напитков и кондитерских изделий.

Читайте также: Восемь продавцов в Томской области попались на нарушениях при продаже табака.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше