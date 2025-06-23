Белоусов: доллар может остаться дешевым надолго

«Если конфликт затянется, и начнется война танкеров и нефтяных вышек, как уже было в ирано-иракском противостоянии, могут вырасти цены на нефть. Это для России вроде бы выгодно, но, с другой стороны, в короткой перспективе это приведет к еще большему укреплению рубля», — отметил эксперт.