Суд запретил продавать недвижимость пермского бизнесмена в элитном коттеджном поселке под Москвой

Весной 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Николая Тихоновца несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. С соответствующим заявлением в арбитраж обратилось ООО «Газпромнефть — Региональные продажи». Свои требования компания обосновывала наличием подтвержденной судом задолженности в размере более 243,4 млн руб. Эта сумма была взыскана судом в рамках гражданского иска по уголовному делу в отношении господина Тихоновца. В июле 2021 года он был признан виновным в хищении 243 млн руб. у ООО «Газпромнефть — Региональные продажи», в начале 2024 года освободился из колонии.