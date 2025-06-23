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Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане

Министерство энергетики подготовило проект приказа «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Минэнерго предлагает сохранить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на текущем уровне 51 932 тенге за тонну на период с 1 июля 2025 по 31 декабря 2025 года.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 24 июня 2025 года.

Мы сообщали, что с 1 февраля 2025 года в Казахстане выросла оптовая цена на сжиженный газ с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну без учета НДС.

В связи с истечением срока действия приказа планируется переутвердить приказом предельные оптовые цены, пояснили в министерстве.