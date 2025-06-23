Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане

Минэнерго предлагает сохранить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на текущем уровне 51 932 тенге за тонну на период с 1 июля 2025 по 31 декабря 2025 года.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 24 июня 2025 года.
Мы сообщали, что с 1 февраля 2025 года в Казахстане выросла оптовая цена на сжиженный газ с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну без учета НДС.
В связи с истечением срока действия приказа планируется переутвердить приказом предельные оптовые цены, пояснили в министерстве.