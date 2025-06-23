Цена биткоина рухнула на фоне геополитической напряженности

22 июня 2025 года курс биткоина продемонстрировал падение до отметки 99 тысяч долларов, что стало самым низким значением с 8 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные криптовалютной платформой.
По состоянию на 17:21 по московскому времени, биткоин снижался на 3,5%, достигнув уровня 99,975 тысячи долларов. В течение последующих четырех минут темпы снижения ускорились на 0,3%, и криптовалюта зафиксировалась на отметке 99,582 тысячи долларов.
Впоследствии курс частично восстановился, и BTC торгуется в районе 102 тысячи 700 долларов. Ровно месяц назад цена достигала исторического максимума, приблизившись к 112 тысячам долларов.
Ethereum (ETH) продемонстрировал еще более значительное падение в процентном соотношении, вернувшись к значениям начала мая. В настоящее время «эфир» торгуется ниже 2300 долларов.
Резкое снижение курса спровоцировало массовые ликвидации торговых позиций с использованием кредитного плеча. Согласно данным Coinglass, на крупнейших криптовалютных биржах за сутки было ликвидировано в общей сложности более 710 миллионов долларов, из которых около 400 миллионов долларов пришлось на лонги (позиции, ориентированные на рост актива) по ETH и BTC. Потери понесли около 180 тысяч трейдеров.
«Вопрос, нанесут ли США удар по Ирану, вызвал распродажу на протяжении всей недели. С подтверждением ударов и приближением разрешения ситуации похоже на то, что цены достигли, по крайней мере, локального дна», — отметил Космо Цзян, генеральный партнер криптовалютного фонда Pantera Capital.
Ранее директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева подчеркнула, что значительные вложения граждан в криптовалюту, достигшие уже 10 триллионов рублей, свидетельствуют о необходимости регулирования данной сферы.
Также глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает ввести запрет на расчеты криптовалютами вне экспериментального режима. При этом она отметила, что ЦБ предоставит возможность квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюты на российском рынке.
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