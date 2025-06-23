Цена биткоина рухнула на фоне геополитической напряженности

Резкое снижение курса спровоцировало массовые ликвидации торговых позиций с использованием кредитного плеча. Согласно данным Coinglass, на крупнейших криптовалютных биржах за сутки было ликвидировано в общей сложности более 710 миллионов долларов, из которых около 400 миллионов долларов пришлось на лонги (позиции, ориентированные на рост актива) по ETH и BTC. Потери понесли около 180 тысяч трейдеров.