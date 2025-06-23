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Экономист раскрыл, как ЦБ будет снижать ключевую ставку

Банк России продолжит снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы, но будет делать это плавно и осторожно. Такой прогноз дал в интервью URA.RU на Петербургском международном экономическом форуме заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

ЦБ планирует снижать ставку по мере замедления инфляции.

Банк России продолжит снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы, но будет делать это плавно и осторожно. Такой прогноз дал в интервью URA.RU на Петербургском международном экономическом форуме заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

Предпосылки для снижения есть — это переукрепление рубля и стагнация в экономике, пояснил эксперт. «Также в июле ожидается снижение регулируемых тарифов, плюс ЦБ опасается инфляционных последствий от возможного ослабления курса рубля. Судя по намекам Центробанка и ожиданиям игроков, снижение ставки будет, но медленное и осторожное», — добавил он.

6 июня Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку — с 21% до 20%. На прежней отметке показатель держался с октября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ставку по мере уменьшения инфляции. Сейчас рост цен замедляется быстрее ожиданий, уточнила она.

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