Китай построит трансграничный участок дальневосточной газовой трубы

Поставки российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре 2022 года к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.