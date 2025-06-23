Китай построит трансграничный участок дальневосточной газовой трубы

Проект «дальневосточного маршрута» поставок природного газа через Приморье в Китай остаётся актуальным. «Газпром» на площадке ПМЭФ-2025 (18+) подписал с китайскими компаниями China National Petroleum Corporation (CNPC) и PipeChina новые соглашения о строительстве и эксплуатации трансграничного участка строящегося газопровода, сообщает ИА PrimaMedia.
Соглашения регулируют взаимодействие сторон в процессе ввода и дальнейшей эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск (РФ) и Хулинь (Китай), включая вопросы оперативного управления и технического обслуживания, говорится в сообщении «Газпрома».
Ранее сообщалось, что «голубое топливо» может пойти по новому газопроводу уже в январе 2027 года. Трансграничный участок газопровода начинается на газоизмерительной станции на российском берегу и заканчивается на стартовой станции Хулинь в КНР.
Государственная нефтегазовая компания CNPC является основным партнером «Газпрома» в Китае.
Китайская авиакомпания начала выполнять рейсы между Шанхаем и Владивостоком.
Арендатором рейсов выступает китайский туроператор Sunriver.
В феврале 2022 года «Газпром» и CNPC подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному маршруту». После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров.
Правительства двух стран ранее подписали межправительственное соглашение, которое регулирует строительство трансграничного газопровода через реку Уссури. В том числе требуется построить отвод протяженностью около 25 километров от уже действующей магистрали «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», которая проходит вдоль китайской границы.
Поставки российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре 2022 года к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.