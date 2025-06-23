Суд запретил эксплуатацию ТЦ «Авангард» во Владивостоке из-за нарушений

Александр Ясин и Сергей Матвеев — фигуранты крупных уголовных дел, связанных с организацией преступного сообщества, мошенничеством, легализацией преступных доходов, бандитизмом и убийствами. По версии следствия, Ясин возглавил преступную группу, известную как «Трифоновские», после смерти прежнего лидера в 2004 году. Ему вменяются преступления по статьям: ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм, до пожизненного лишения свободы), ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, до восьми лет), п. п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, до пожизненного), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, до шести лет), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, до двадцати лет), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, до десяти лет), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация доходов, до пятнадцати лет). Матвеев также проходит по ряду эпизодов, связанных с мошенничеством и легализацией доходов, общий ущерб по делу превышает семьсот миллионов рублей, а сумма легализованных средств — более 1,6 миллиарда рублей.