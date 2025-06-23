Суд запретил эксплуатацию ТЦ «Авангард» во Владивостоке из-за нарушений

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск прокурора о запрете эксплуатации торгового центра «Авангард» до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом написал Telegram-канал «Прокуратура Приморского края». Решение принято в отношении собственников объекта — Александра Ясина, Сергея Матвеева и АО «ТрансВиндФлот». Судебный запрет действует до полного устранения всех нарушений, а надзорное ведомство продолжает контролировать ситуацию.
Ещё в прошлом году проверки, проведённые прокуратурой с привлечением специалистов пожарного надзора, выявили в здании более 40 нарушений, представляющих угрозу для жизни и здоровья посетителей и сотрудников. Среди основных проблем названы неработоспособность систем противодымной вентиляции, отсутствие второго эвакуационного выхода и автоматической системы пожаротушения в ряде помещений. Ранее прокурор уже вносил представление генеральному директору управляющей организации, однако принятые меры были признаны недостаточными, после чего в суд был подан иск о запрете эксплуатации объекта.
В октябре прошлого года по ходатайству прокуратуры суд применил обеспечительные меры, запретив работу торгового центра до рассмотрения дела по существу. После этого приставы опечатали здание, арендаторы и предприниматели в срочном порядке вывозили имущество, а все входы и выходы были закрыты под контролем сотрудников ФССП и батальона «Тигр». Несмотря на прекращение работы, часть товаров осталась внутри, и владельцы помещений выразили недовольство сложившейся ситуацией.
ТЦ «Авангард» — один из крупнейших торговых комплексов Владивостока, введён в эксплуатацию в 2008 году. В последние годы к нему неоднократно предъявлялись претензии по части пожарной безопасности. Аналогичные проблемы были выявлены и в других объектах, связанных с теми же собственниками: ТЦ «Кристалл», «Виктория», «Союз», «Гранд» на территории Спортивного рынка также закрывались или ограничивали работу по решениям суда из-за нарушений требований безопасности. Владельцами этих центров выступали Александр Ясин, Сергей Матвеев, а также их партнёры.
Александр Ясин и Сергей Матвеев — фигуранты крупных уголовных дел, связанных с организацией преступного сообщества, мошенничеством, легализацией преступных доходов, бандитизмом и убийствами. По версии следствия, Ясин возглавил преступную группу, известную как «Трифоновские», после смерти прежнего лидера в 2004 году. Ему вменяются преступления по статьям: ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм, до пожизненного лишения свободы), ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, до восьми лет), п. п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, до пожизненного), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, до шести лет), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, до двадцати лет), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, до десяти лет), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация доходов, до пятнадцати лет). Матвеев также проходит по ряду эпизодов, связанных с мошенничеством и легализацией доходов, общий ущерб по делу превышает семьсот миллионов рублей, а сумма легализованных средств — более 1,6 миллиарда рублей.
Оба предпринимателя были задержаны и находились под стражей, однако в декабре прошлого года суд изменил меру пресечения для Матвеева на домашний арест, несмотря на возражения прокуратуры.
Решение суда о запрете эксплуатации ТЦ «Авангард» пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Прокуратура заявила о намерении держать ситуацию на контроле до полного устранения всех выявленных нарушений.