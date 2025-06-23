В Иркутске на Коммунистической уложили верхний слой асфальта

«На многих объектах подрядные организации уже асфальтируют тротуары, проезжую часть. Отмечу комплексный подход при проведении дорожного ремонта: вместе с устройством нового покрытия ведется восстановление ливневой канализации, монтаж современного уличного освещения, обустройство подпорных стен. Дал поручение коллегам контролировать, чтобы места проведения работ были огорожены, а строительный мусор своевременно убран. Важно обеспечить безопасность для водителей и пешеходов», — отметил мэр города Руслан Болотов.