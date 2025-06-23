В Иркутске на Коммунистической уложили верхний слой асфальта

Сотрудники комитета городского обустройства мэрии контролируют соблюдение подрядчиками всех требований и сроков.
Так, на Коммунистической завершена укладка верхнего слоя асфальта на проезжей части. Основной объем работ проводился в ночное время. Было задействовано 13 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
На улице Дзержинского начали асфальтировать тротуары по правой стороне. Нижний слой дорожного покрытия обустраивают на Станции Горка и Курганской. Такие же мероприятия провели на Трилиссера.
На Крымской, 2-й Железнодорожной выполняют устройство основания тротуаров, на Ржанова — асфальтирование заездов. Формирование профиля будущей дороги проводят на Ярославского.
Установка бордюров продолжается на Крымской, Трилиссера, Подгорной, Рабочей, Байкальской, Карбышева, Дмитрия Донского, 2-й Железнодорожной, Томсона. На Ржанова линии связи перенесли на новые опоры. На Норильской смонтировали светодиодное уличное освещение.
На бульваре Рябикова идет обустройство основания тротуаров. На улице Маяковского укладывают нижний слой асфальта на съездах и автобусных остановках.
«На многих объектах подрядные организации уже асфальтируют тротуары, проезжую часть. Отмечу комплексный подход при проведении дорожного ремонта: вместе с устройством нового покрытия ведется восстановление ливневой канализации, монтаж современного уличного освещения, обустройство подпорных стен. Дал поручение коллегам контролировать, чтобы места проведения работ были огорожены, а строительный мусор своевременно убран. Важно обеспечить безопасность для водителей и пешеходов», — отметил мэр города Руслан Болотов.