В Соцфонде назвали размер средней пенсии в России

Средняя пенсия по старости в России по состоянию на 1 апреля 2025 года достигла 23 448 рублей, что больше почти на 300 рублей, чем в январе, свидетельствует информация Социального фонда РФ.
В начале года этот показатель составлял 23 175 рублей. При этом размер выплат продолжит расти. Новая индексация намечена на 2026 год.
На величину пенсии напрямую влияет размер заработной платы гражданина, которая учитывается при внесении страховых взносов в Социальный фонд.
Напомним, ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru рассказал, что с 1 июля 2025 года ряд российских пенсионеров начнет получать повышенные пенсии. Он уточнил, что речь идет о гражданах, которым в июне исполнилось 80 лет.