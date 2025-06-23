Мэрия Владивостока раскрыла планы застройки района Карамзина: 32 здания под снос

Как пишет VLADIVOSTOK1.RU, реализация проекта пройдет в два этапа: первый (до 2029 года) включает строительство двух высотных и двух среднеэтажных домов, детсада, библиотеки, спортзала и кафе, а также реконструкцию улиц. Второй этап (до 2036 года) предусматривает возведение еще одной высотки, трех бизнес-центров, ресторана, торгово-делового центра и научного учреждения.