Мэрия Владивостока раскрыла планы застройки района Карамзина: 32 здания под снос

Проект предполагает коренную трансформацию квартала с созданием современной инфраструктуры. На территории появятся три 30-этажных жилых комплекса, два 8-этажных жилых дома, три деловых центра, библиотека, два крытых спортзала, детский сад на 100 мест и научно-исследовательский центр. Новые жилые здания позволят разместить более 1500 человек, что в четыре раза превышает нынешнее количество жителей (365 человек) на данном участке.
Как пишет VLADIVOSTOK1.RU, реализация проекта пройдет в два этапа: первый (до 2029 года) включает строительство двух высотных и двух среднеэтажных домов, детсада, библиотеки, спортзала и кафе, а также реконструкцию улиц. Второй этап (до 2036 года) предусматривает возведение еще одной высотки, трех бизнес-центров, ресторана, торгово-делового центра и научного учреждения.
Особый интерес вызывает потенциальное строительство транспортного тоннеля, однако конкретные сроки реализации и технические параметры проекта пока не утверждены. Вопрос организации парковочного пространства также требует дополнительной проработки: несмотря на установленные нормативы (0,5−0,6 машино-места на квартиру), возможны исключения при наличии парковочных зон в радиусе 500 метров, что вызывает дискуссии в связи с расположенными поблизости платными парковочными участками.
Примечательно, что реализация проекта потребует сноса 32 капитальных строений, среди которых 27 жилых зданий (включая один многоквартирный дом). В соответствии с проектной документацией, работы по сносу будут финансироваться застройщиками после завершения процедуры выкупа имущественных прав на указанные объекты.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Владивосток приступает к реализации нового масштабного проекта благоустройства — общественного пространства «ТайгерПоинт» на мысе Чуркин. Планируется, что новая площадка будет выполнена в формате опен-эйр и включит амфитеатр, сцену, а также декоративные элементы. Центральным арт-объектом станет фигура амурского тигра.