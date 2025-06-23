Квартиры в Минске продолжают дорожать — как долго это продлится?

«За пять месяцев этого года продано всего 6,6 тысяч квартир, а в прошлом году за этот же период было совершено более 8 тысяч продаж. Мы просели по сделкам в этом году, сейчас в среднем совершается всего 1316 сделок в месяц, а в прошлом году ежемесячно продавалось 1630 квартир», — сообщил замначальника отдела.