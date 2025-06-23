Кубань может стать новым экономическим центром России — Дерипаска

«Мы видим, что в 2−3 километрах от него будет создана новая столица края. Это важный элемент. Люди, скорее всего, жить будут в крае, а работать по всей стране. Это такая будет русская Калифорния, кубанская Калифорния. Самое благоприятное место для жизни в стране», — подчеркнул предприниматель.