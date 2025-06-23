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Кубань может стать новым экономическим центром России — Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о потенциале Краснодарского края занять третью строчку в экономическом рейтинге российских регионов и обрести статус «русской Калифорнии».

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о потенциале Краснодарского края занять третью строчку в экономическом рейтинге российских регионов и обрести статус «русской Калифорнии». Соответствующее заявление прозвучало в рамках его выступления на Всероссийском казачьем форуме «Быть казаком».

По мнению предпринимателя, численность населения региона утроится и в перспективе способна достичь 15 миллионов жителей. Рост затронет не только крупные города, но и сельские территории, где стоимость жилья за последние годы возросла на порядки.

Дерипаска убежден, что администрации края необходимо сфокусироваться на развитии инфраструктурных объектов, что превратит Кубань в один из наиболее комфортных для проживания субъектов РФ. Он отметил, что позитивная динамика наблюдается уже сегодня. В числе приоритетов также названо укрепление общественной безопасности.

Олег Дерипаска сообщил, что краевыми властями принято решение о возведении нового административного центра для снижения транспортной нагрузки на Краснодар. Также в третий раз проводится корректировка проекта нового аэропорта — его пропускную способность планируется увеличить вчетверо.

«Мы видим, что в 2−3 километрах от него будет создана новая столица края. Это важный элемент. Люди, скорее всего, жить будут в крае, а работать по всей стране. Это такая будет русская Калифорния, кубанская Калифорния. Самое благоприятное место для жизни в стране», — подчеркнул предприниматель.

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