«Татспиртпром» начнет выпуск корейского спиртового напитка

По данным аналитиков «Нильсен», продажи соджу в России выросли на 348% в 2024 году. По информации директора по маркетингу АО «Татспиртпром» Елены Слободанюк, в период с января по май рост уже составил 148% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 30% всех продаж этого напитка приходится на потребителей 18−25 лет.