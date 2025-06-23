Юрий Носов назначен новым директором Белоярской АЭС

Юрий Носов работает в атомной отрасли 40 лет: он начал карьеру на атомной станции началась в 1986 году на первой оперативной должности инженера-оператора реакторного цеха № 2. После этого он был ведущим инженером по управлению реактором, начальником смены РЦ-2, заместителем начальника цеха, начальником реакторного цеха № 2. В 2010 году был назначен главным инженером БАЭС.