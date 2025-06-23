Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Носов назначен новым директором Белоярской АЭС

Новым директором Белоярской атомной станции (БАЭС, Заречный, Свердловская область) назначен Юрий Носов, сообщили в пресс-службе станции. Иван Сидоров, который был директором БАЭС с 2015 года, переведен на аналогичную должность на Смоленскую АЭС.

Источник: Коммерсантъ

Юрий Носов работает в атомной отрасли 40 лет: он начал карьеру на атомной станции началась в 1986 году на первой оперативной должности инженера-оператора реакторного цеха № 2. После этого он был ведущим инженером по управлению реактором, начальником смены РЦ-2, заместителем начальника цеха, начальником реакторного цеха № 2. В 2010 году был назначен главным инженером БАЭС.

Ранее Ростехнадзор выдал лицензию на продление работы энергоблока № 3 БАЭС до 2040 года, сообщили в пресс-службе станции. Он был запущен в 1980 году. Решение было принято после тщательной оценки технического состояния, показавшей полное соответствие оборудования современным требованиям безопасности.