Глава «ГПМ Проекты» Стамболцян рассказал о планах развития Rutube

Что касается рекомендательных систем, то там, где они уже применяются, мы наблюдаем двукратный рост времени просмотра по сравнению с редакционными подборками. Сейчас эти алгоритмы работают не на всех разделах платформы, но к концу года рекомендательный движок будет полностью интегрирован во все наши сервисы.