Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер пролил свет на судьбу закрытой птицефабрики «Среднеуральская»

СРЕДНЕУРАЛЬСК, 23 июня, ФедералПресс. На территории закрытой птицефабрики «Среднеуральская» разместится большой кластер пищевых производств. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Приступаем к реализации масштабного проекта на месте закрытой в 2021 году птицефабрики “Среднеуральская”. Строительство нового продовольственного кластера на площади 112 гектаров обсудили с гендиректором группы компаний BROZEX Вячеславом Брозовским и совладельцем Уральской агропромышленной группы Андреем Петровым», — рассказал Денис Паслер.

По его словам, на территории кластера разместятся не менее 50 производств, выпускающих продукты питания. Инвестиции оцениваются в 50 млрд рублей. По оценке главы региона, кластер выйдет на полную мощность в течение 5−7 лет. Для этого власти уже сейчас начинают подготовку площадки и инфраструктуры.