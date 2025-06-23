Денис Паслер пролил свет на судьбу закрытой птицефабрики «Среднеуральская»

По его словам, на территории кластера разместятся не менее 50 производств, выпускающих продукты питания. Инвестиции оцениваются в 50 млрд рублей. По оценке главы региона, кластер выйдет на полную мощность в течение 5−7 лет. Для этого власти уже сейчас начинают подготовку площадки и инфраструктуры.