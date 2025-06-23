Денис Паслер пролил свет на судьбу закрытой птицефабрики «Среднеуральская»

«Приступаем к реализации масштабного проекта на месте закрытой в 2021 году птицефабрики “Среднеуральская”. Строительство нового продовольственного кластера на площади 112 гектаров обсудили с гендиректором группы компаний BROZEX Вячеславом Брозовским и совладельцем Уральской агропромышленной группы Андреем Петровым», — рассказал Денис Паслер.
По его словам, на территории кластера разместятся не менее 50 производств, выпускающих продукты питания. Инвестиции оцениваются в 50 млрд рублей. По оценке главы региона, кластер выйдет на полную мощность в течение 5−7 лет. Для этого власти уже сейчас начинают подготовку площадки и инфраструктуры.