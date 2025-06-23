Белозеров: высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом будет построена в срок

Он также добавил, что по мере реализации проекта неизбежно будут возникать различные сложности, в том числе финансового и организационного характера, однако они не станут препятствием. Белозеров отметил, что у российских специалистов достаточно опыта и компетенций, чтобы успешно довести масштабную стройку до конца.