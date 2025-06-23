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Белозеров: высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом будет построена в срок

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подтвердил, что строительство первой в России высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом идет по графику и завершится в запланированные сроки.

Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам главы РЖД, проект сопровождается участием высококвалифицированных специалистов и экспертов, благодаря чему работа продвигается активно и уверенно.

Решения принимаются долго, выверенно, после принятия решений всё движется в быстром темпе.

Олег Белозеров, генеральный директор ОАО «РЖД»

Он также добавил, что по мере реализации проекта неизбежно будут возникать различные сложности, в том числе финансового и организационного характера, однако они не станут препятствием. Белозеров отметил, что у российских специалистов достаточно опыта и компетенций, чтобы успешно довести масштабную стройку до конца.