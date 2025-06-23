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Новые налоговые режимы могут появиться в Казахстане

Сегодня во время обсуждения в Сенате проекта нового Налогового кодекса председатель Комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов озвучил инициативу по реформированию системы специальных налоговых режимов (СНР), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно предложению, вместо действующих семи режимов останется только три.

Первый из них будет предназначен для самозанятых граждан. Такой режим предполагает уплату налога по ставке 4 процента при годовом доходе до 15 миллионов тенге. При этом регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не требуется.

Второй режим — на основе упрощенной декларации. Он будет рассчитан на предпринимателей с годовым доходом до 600 тысяч МРП (2,36 миллиарда тенге в 2025 году). Предлагается сохранить базовую ставку в 4 процента, однако маслихаты на местах смогут корректировать ее в пределах от 2 до 6 процентов. Также в этом режиме не будет ограничений по численности работников.

Третий режим будет применяться для крестьянских и фермерских хозяйств. В целом он сохранит нормы, действующие в текущем законодательстве. Однако в рамках обновленного подхода единый земельный налог заменят индивидуальным подоходным налогом.

Как отметил Султанбек Макежанов, инициатива направлена на упрощение налоговой системы, сокращение административной нагрузки на бизнес и стимулирование роста самозанятости в стране. Предложенные изменения стали частью масштабной налоговой реформы, обсуждаемой в рамках нового Налогового кодекса.

Напомним: ранее заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о запланированных в рамках проекта Налогового кодекса изменениях для бизнеса. Сегодня сенаторы предложили также снизить пороги по НДС.