Новые налоговые режимы могут появиться в Казахстане

Второй режим — на основе упрощенной декларации. Он будет рассчитан на предпринимателей с годовым доходом до 600 тысяч МРП (2,36 миллиарда тенге в 2025 году). Предлагается сохранить базовую ставку в 4 процента, однако маслихаты на местах смогут корректировать ее в пределах от 2 до 6 процентов. Также в этом режиме не будет ограничений по численности работников.