ФАС проверит цены на еду и воду в аэропорту «Сталинград»

Как сообщили ИА «Высота 102» в ФАС РФ, проверки пройдут в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает 1 млн человек в год. В аэропорту Гумрак, напомним, по итогам 2024 года этот показатель составил 1,6 миллиона пассажиров.
Поводом для проверок послужили обращения граждан по вопросу необоснованного завышения цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания на территории аэропортов. Между тем, еда и напитки недешево стоят и в аэропорту Волгограда. Кофе на двоих со скромной выпечкой могут обойтись примерно в тысячу рублей.
Служба поручила местным территориальным органам проанализировать ценообразование организаций, занимающих доминирующее положение на указанных рынках в аэропортах, при наличии таковых.
При выявлении нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства на территории аэропортов служба будет применять меры реагирования.