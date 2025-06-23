ФАС проверит цены на еду и воду в аэропорту «Сталинград»

Поводом для проверок послужили обращения граждан по вопросу необоснованного завышения цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания на территории аэропортов. Между тем, еда и напитки недешево стоят и в аэропорту Волгограда. Кофе на двоих со скромной выпечкой могут обойтись примерно в тысячу рублей.