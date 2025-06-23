Эксперт: дефицит сотрудников на рынке труда ударил по Хабаровскому краю

Ситуация по стране не лучше. К апрелю 2025 года спрос на сотрудников достиг 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 19,5% больше. Об этом утверждают исследователи от HR-tech-компании «Хантфлоу». Их гендиректор Михаил Танский заметил, что дефицит на рынке труда не характеризует положение в целом, а лишь показывает, что некоторые отрасли больше других нуждаются в качественных специалистах. Потому возникают сложности с подбором сотрудников, особенно IT-экспертов на промышленный сектор.