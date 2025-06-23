Эксперт: дефицит сотрудников на рынке труда ударил по Хабаровскому краю

В последние несколько лет в Хабаровском крае набирает силу тенденция текучки кадров. Люди либо не готовы работать на предложенных вакансиях, либо не могут найти подходящую их навыкам и образованию занятость. Проблема с каждым годом набирает обороты, отчего число активных резюме выросло на 43%.
Ситуация по стране не лучше. К апрелю 2025 года спрос на сотрудников достиг 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 19,5% больше. Об этом утверждают исследователи от HR-tech-компании «Хантфлоу». Их гендиректор Михаил Танский заметил, что дефицит на рынке труда не характеризует положение в целом, а лишь показывает, что некоторые отрасли больше других нуждаются в качественных специалистах. Потому возникают сложности с подбором сотрудников, особенно IT-экспертов на промышленный сектор.
«Уверен, что дефицит рынка труда, о котором часто говорят последнее время, во-первых, имеет отношение только к определенным отраслям, во-вторых, во многом обусловлен не отсутствием кадров, а сложностью с их подбором», — заявил эксперт.
Современная российская кадровая политика ориентирована на воспроизводственный цикл, где строятся и реализуются долгосрочные цели и задачи благодаря труду большого числа специалистов. Но еще в начале 2025 года более 90% компаний столкнулись с недобором рабочих рук в 1,5 миллионов человек.
Если обратить внимание на статистику от компании интернет-рекрутмента HeadHunter (hh.ru), к 2025 году в профобластях не хватает людей, смыслящих в продажах и обслуживании — 22% вакансий, рабочего персонала — 20%, рабочих на производствах и сервисе — 16%, строителей и агентов по недвижимости — 15%, для транспорта, логистики и перевозок — 11%.
Чаще россияне претендуют на работу в автомобильном бизнесе — 55% резюме, транспорте, логистике и перевозках — 41%, рабочим персоналом — 39%, домашним персоналом — 33%, в туристическом, гостиничном и ресторанном деле — 33%. Однако многие из них не могут трудоустроиться, ведь рынок труда переполнен однообразными заявками, а значит на нем сформирована плотная конкурентная среда, куда тяжело пробиться.
Исследователи из Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС выдвинули несколько предположений, чем обусловлена такая нисходящая динамика. Доцент кафедры экономики и цифровых технологий от университета Марина Ковалева предположила, что причинами всему являются демографический спад, сокращение миграции, текучесть молодежи и изменения в структурных потребностях экономики.
Еще в 1940-х годах волны рождаемости были нестабильными, ведь не только мужчин, но и женщин привлекали к борьбе с фашизмом. После Великой Отечественной войны в Советском Союзе пытались компенсировать потери, но вернуть коэффициент 1930-х годов так и не смогли.
Спустя десятилетия, в 2022—2023-х годах начали активно налаживать торгово-промышленные отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в надежде, что люди со всего мира будут тянуться к сфере информационных технологий, фрилансу, робототехнике и управлению человеческими ресурсами. Но приток иностранцев, наоборот, резко сократился из-за снижения стоимости рубля и ужесточения миграционной политики с началом СВО.
Тогда же на Дальнем Востоке, как и в других регионах России, столкнулись с ростом безработицы: с 2023 года по декабрь 2024 года ее показатель был 2,4% и снизился до 2,3−2,1% к февралю 2025 года. Особенно в Хабаровском крае работодатели сократили число вакансий, из-за чего потенциальным работникам приходится дольше оставаться в статусе активных соискателей. Здесь безработица равна 1,7%.
«Это низкий показатель по сравнению с другими регионами ДФО. На начало июня 2025 года количество заявленных работодателями вакансий составило более 26 000. Соответственно, на одного безработного в регионе приходится около 18 вакансий. Именно в Хабаровском крае пока не отмечаются показатели здоровой конкуренции за кадры: они должны быть на уровне 3,9 резюме на вакансию», — объяснила Марина Ковалева.
При этом в регионе уже запустили масштабную компанию по развитию и укреплению кадровой политики — нацпроект «Кадры», куда входят краевые инициативы: «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда» и «Активные меры содействия занятости».
Например, правительство Хабаровского края работает над эффективным подбором и обучением персонала через службу занятости, развивает образовательные субсидии для сотрудников оборонных предприятий, проводит регулярные «ярмарки вакансий» вместе с вузами, а в школах открывает профильные классы. Это помогло еще в прошлом году закрыть более 1300 вакансий, но дефицит продолжает усугубляться в сфере строительства — на начало 2025 года он был на уровне 15%.
«Это можно объяснить последствиями демографической ситуации, участием молодежи в СВО, снижением притока иностранных рабочих на 50%. Предприятия предлагают около 24 тысяч вакансий, но воспользоваться ими не спешат трудовые мигранты и жители края. Кадровый дефицит появился в силу того, что на территории края существенно выросло количество инвестиционных и жилищных проектов, а рынок труда не был готов к быстрому росту», — продолжила исследователь.
Потому в регионе на стройки стараются привлечь больше россиян и иностранцев, в том числе зарубежных студентов. Но если в 2023 году от мигрантов, по указу Президента от
Теперь они не могут заниматься электроэнергией, газом, паром, кондиционированием воздуха, забором, очисткой и распределением воды и перевозить пассажиров на такси и автобусах без патентов. Им также запретили арендовать легковые авто и вести домашние хозяйства.
От этого интерес к строительному бизнесу не возрос, ведь только в крупных компаниях в среднем обещают 78 тысяч рублей, не уточняя про премии, надбавки и переработки. Тогда как водители такси могут заработать от 60 до 140 тысяч рублей, а курьеры на 20, а то и 100 тысяч больше, по вакансиям HeadHunter за 2025 год.
Исследователи от интернет-рекрутмента отмечают, что в сравнении с 2024 годом хабаровчане настроены на работу в автомобильном бизнесе — 53%, закупках — 33%, рабочим персоналом — 32%, менеджмент — 31%, по транспорту, перевозке и логистике — 31%. Параллельно пустуют места в страховании — 86%, медицине и фармацевтике — 21%, а также в безопасности, маркетинге, рекламе, PR, туризме, гостиничном и ресторанном деле.
В Хабаровском крае нашли свое решение проблемы и занялись переобучением граждан под новые и востребованные профессии. Среди участников программ «Мобильность трудовых ресурсов» и «Переселение соотечественников» авиаинженеры, авиапилоты, сборщики судовых корпусов и геологи, которые добровольно переехали в регион из-за рубежа за новыми возможностями для роста.
На строительной отрасли также положительно сказались нацпроект «Инфраструктура для жизни» и «Дальневосточная и арктическая ипотека». Условия последней выбили край в лидеры по кредитам. Каждая из инициатив помогла привлечь инвестиции на строительный бизнес и увеличить число рабочих мест на стройках.
«Подобные банковские инструменты и государственные меры существенным образом влияют на активное в последние годы стимулирование спроса на жилищное строительство различными мерами льготного ипотечного кредитования при ограниченном предложении. В крае популярность этого механизма обеспечивается реализацией имеющегося потенциала эффективной локализации, в том числе посредством кластеризации, производств стройматериалов», — пояснила Марина Ковалева.
Эксперт также предполагает, что социально-экономические настроения в крае придут в норму, если больше инвестиций направить на развитие инфраструктуры, то есть на благоустройство городских территорий.
«При сохранении и приумножении темпов развития градостроительной деятельности Хабаровского края можно привлечь и удержать потенциальных инвесторов, обеспечить благоприятный социально-экономический климат в регионе, создать новые рабочие места и значительно увеличить приток квалифицированных кадров в регион», — продолжила ученый.
Таким образом, с дефицитом специалистов и нарастающим разрывом между числом резюме и вакансий можно бороться через переобучение хабаровчан на высокотехнологичные и современные специальности. Однако завлечь людей со всей России и стран-партнеров можно через слаженную работу государства, бизнеса и образовательных учреждений, которые будут создавать не только привлекательные условия для жизни, но и качественную площадку для личностного и профессионального развития жителей и приезжих.