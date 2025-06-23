В Новосибирске вместо лодочной станции возвели капитальные здания на берегу Оби

Хотя землю выделили под лодочную станцию, никаких разрешений на строительство зданий не выдавалось. Проектной документации по подключению объектов к инженерным сетям в департамент архитектуры также не поступало. В мэрии уточнили, что на строительство лодочной станции разрешение не требуется, но капитальные здания не согласовывались.