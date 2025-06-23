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В Новосибирске вместо лодочной станции возвели капитальные здания на берегу Оби

Мэрия Новосибирска начала проверку комплекса в Заельцовском районе после жалоб.

Источник: Комсомольская правда

На побережье Оби в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили капитальные строения, которые, по данным мэрии, могли быть возведены с нарушением разрешённого использования земли. Проверка началась после сигнала от журналистов. Об этом сообщает Atas.info.

Комиссия из представителей администрации Центрального округа и департамента земельных отношений выехала в район улицы 2-й Сухарной Береговой. По результатам осмотра на участке нашли 11 капитальных объектов, металлические конструкции и пандусы для спуска лодок. Участок оказался огорожен — свободного доступа к воде нет.

Хотя землю выделили под лодочную станцию, никаких разрешений на строительство зданий не выдавалось. Проектной документации по подключению объектов к инженерным сетям в департамент архитектуры также не поступало. В мэрии уточнили, что на строительство лодочной станции разрешение не требуется, но капитальные здания не согласовывались.