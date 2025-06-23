Незаконный павильон убрали после вмешательства приставов в Хабаровске

На улице Тихоокеанской в Хабаровске демонтировали незаконную торговую точку. Объект был установлен без разрешения, и суд обязал владельца освободить участок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Предприниматель продолжал торговать несмотря на решение суда и требования освободить землю. Обращение с иском подала мэрия Хабаровска. Суд встал на сторону администрации и обязал владельца снести павильон.
«Бизнесмен проигнорировал закон. Судебные приставы открыли исполнительное производство и выдали требование о сносе. Однако торговля на месте продолжилась. Тогда владельца привлекли к административной ответственности», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Нарушителю напомнили о статье КоАП РФ — за неисполнение решения суда. После этого павильон все-таки убрали. Участок освободили. Теперь там нет незаконной торговли.