Незаконный павильон убрали после вмешательства приставов в Хабаровске

«Бизнесмен проигнорировал закон. Судебные приставы открыли исполнительное производство и выдали требование о сносе. Однако торговля на месте продолжилась. Тогда владельца привлекли к административной ответственности», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.