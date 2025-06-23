С 1 июля в Калининградской области изменится тариф на вывоз мусора

«В первой половине 2025 года тариф оставался прежним — 821,74 рублей за кубический метр. Изменение произойдет только во втором полугодии, когда тариф вырастет на 3,54% и составит 850,79 рублей за кубический метр. Таким образом, с 1 июля 2025 года плата за вывоз ТКО в Калининграде составит 141,80 рублей в месяц на одного человека, проживающего в многоквартирном доме, и 212,70 рублей в месяц на одного человека, проживающего в индивидуальном жилом доме» — сообщили в Службе.