В Калининграде ищут фирму, которая предоставит проект сохранения двухъярусного моста. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет подготовить документы, составить отчёт о техническом состоянии переправы, провести изыскания и сделать эскиз. Кроме того, компания приведёт в порядок кирпичную башню управления мостом на южном берегу Преголи.
Подготовка всех бумаг к октябрю обойдётся в 10,1 млн рублей. Сами строительно-монтажные работы начнутся в 2026-м. Заявки принимают до 30 июня. Заказчиком указано ООО «РЖДСтрой-Проект».
В 2022 году власти не планировали сносить двухъярусный мост, так как он принадлежит РЖД. Оставлять в аварийном состоянии переправу не хотели, чтобы она не мешала судоходству, а разводить его оказалось сложно и дорого.