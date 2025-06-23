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Более 74 миллионов рублей направят на дороги Омской области

Губернатор Виталий Хоценко поручил выделить 74,4 миллиона рублей на развитие дорог в Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Средства пойдут на важные проекты, которые помогут улучшить транспортную инфраструктуру региона в 2025—2026.

Одним из проектов станет строительство моста через реку Чебаклинку в селе Чебаклы Большеуковского района.

Кроме того, выделенные средства пойдут на ремонт дорожного покрытия в посёлке Большеречье. Планируется обновить более 6 тысяч квадратных метров дорог.

Также в Омске будут обустроены новые участки наружного освещения. Свет появится на улицах Красный Пахарь, Степанца и в районе школы № 34. Общая длина освещаемых участков составит около двух километров.

Все эти меры направлены на повышение транспортной доступности и улучшение безопасности на дорогах Омской области.