Более 74 миллионов рублей направят на дороги Омской области

Средства пойдут на важные проекты, которые помогут улучшить транспортную инфраструктуру региона в 2025—2026.
Одним из проектов станет строительство моста через реку Чебаклинку в селе Чебаклы Большеуковского района.
Кроме того, выделенные средства пойдут на ремонт дорожного покрытия в посёлке Большеречье. Планируется обновить более 6 тысяч квадратных метров дорог.
Также в Омске будут обустроены новые участки наружного освещения. Свет появится на улицах Красный Пахарь, Степанца и в районе школы № 34. Общая длина освещаемых участков составит около двух километров.
Все эти меры направлены на повышение транспортной доступности и улучшение безопасности на дорогах Омской области.