Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге семечки проверили на кадмий, вызывающий онкологию

Продукт признали безопасным.

В Петербурге специалисты Роспотребнадзора проверили семечки на наличие в них кадмия — элемента, который может вызвать онкологию. Об этом сообщает депутат городского Законодательного собрания Андрей Рябоконь.

Ранее он направил запрос на проверку, так как информация об отравленном пищевом продукте распространилась в СМИ. Говорилось, что в сетевых магазинах продают такие семечки.

Были отобраны 10 образцов товара «Семена подсолнечника жареные» самых популярных фирм. Их изучили на содержание микотоксина — афлатоксина В1 и токсичных элементов. Это свинец, мышьяк, кадмий, ртуть.

Оказалось, что все они соответствуют требованиям по содержанию этих токсичных элементов. Уровень присутствия кадмия не больше требований к допустимому.

Напомним, в семечках кадмий появляется из-за способности подсолнечника «вытягивать» тяжёлый металл из почвы, в которую вещество попадает вместе с удобрениями. Так, 100 граммов семян с этим элементом хватит, чтобы получить треть от установленного относительно безопасного для человека уровня в организме этого токсичного металла.