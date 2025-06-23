В Петербурге семечки проверили на кадмий, вызывающий онкологию

В Петербурге специалисты Роспотребнадзора проверили семечки на наличие в них кадмия — элемента, который может вызвать онкологию. Об этом сообщает депутат городского Законодательного собрания Андрей Рябоконь.
Ранее он направил запрос на проверку, так как информация об отравленном пищевом продукте распространилась в СМИ. Говорилось, что в сетевых магазинах продают такие семечки.
Были отобраны 10 образцов товара «Семена подсолнечника жареные» самых популярных фирм. Их изучили на содержание микотоксина — афлатоксина В1 и токсичных элементов. Это свинец, мышьяк, кадмий, ртуть.
Оказалось, что все они соответствуют требованиям по содержанию этих токсичных элементов. Уровень присутствия кадмия не больше требований к допустимому.
Напомним, в семечках кадмий появляется из-за способности подсолнечника «вытягивать» тяжёлый металл из почвы, в которую вещество попадает вместе с удобрениями. Так, 100 граммов семян с этим элементом хватит, чтобы получить треть от установленного относительно безопасного для человека уровня в организме этого токсичного металла.