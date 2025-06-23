В Петербурге семечки проверили на кадмий, вызывающий онкологию

Напомним, в семечках кадмий появляется из-за способности подсолнечника «вытягивать» тяжёлый металл из почвы, в которую вещество попадает вместе с удобрениями. Так, 100 граммов семян с этим элементом хватит, чтобы получить треть от установленного относительно безопасного для человека уровня в организме этого токсичного металла.