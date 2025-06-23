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За пять месяцев на Кашагане добыто 7,7 млн тонн нефти

На Карачаганаке за этот же период объем добычи составил 4,8 млн тонн.

Источник: АО НК «КазМунайГаз»

Стали известны сроки ввода Гибридной электростанции в Жанаозене, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

Ход строительства Гибридной электростанции мощностью 247 МВт в городе Жанаозене Мангистауской области обсудили председатель правления казахстанской национальной нефтянной компании (КМГ) Асхат Хасенов и директор по разведке и добыче подразделения глобальных природных ресурсов компании «Eni SpA» Лукой Виньяти.

«В период строительства гибридной электростанции будет привлечено порядка 800 человек, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано до 70 новых рабочих мест. Ввод солнечной электростанции планируется в III квартале 2025 года, а газовой и ветряной — в 2026 году», — сообщили в КГМ.

Касаясь планов по дальнейшему полномасштабному освоению месторождения Кашаган, Асхат Хасенов подчеркнул важность совместных усилий по проработке соответствующих мероприятий. Также, с учетом приоритета КМГ по увеличению доли казахстанских специалистов в NCOC и KPO, требуется обновление Программы национализации кадров на 2020−2025 годы с расчетом до 2030 года.

Одним из новых направлений двустороннего сотрудничества является геологоразведка. В текущем году компания Eni была приглашена на роуд-шоу, где были представлены новые проекты КМГ с высоким потенциалом. В настоящее время проводится оценка данных участков.

В нацкомпании также представили промежуточные результаты добычи нефти на месторождениях. По итогам пяти месяцев 2025 года объем добычи на Кашагане составил порядка 7,7 млн тонн нефти. План на 2025 год — 18 млн тонн. Объем добычи на Карачаганаке за аналогичный период составил 4,8 млн тонн нефти. По итогам нынешнего года на месторождении запланировано добыть 11,14 млн тонн нефти и 25,57 млрд кубометров газа.

Напомним, о запуске строительства гибридной электростанции в Жанаозене сообщалось в июле 2024 года.