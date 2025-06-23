За пять месяцев на Кашагане добыто 7,7 млн тонн нефти

В нацкомпании также представили промежуточные результаты добычи нефти на месторождениях. По итогам пяти месяцев 2025 года объем добычи на Кашагане составил порядка 7,7 млн тонн нефти. План на 2025 год — 18 млн тонн. Объем добычи на Карачаганаке за аналогичный период составил 4,8 млн тонн нефти. По итогам нынешнего года на месторождении запланировано добыть 11,14 млн тонн нефти и 25,57 млрд кубометров газа.