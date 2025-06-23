Более 40 тысяч жителей Кубани получают повышенную пенсию

Чтобы стать получателем данной надбавки, необходимо соответствовать нескольким критериям: быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживать в сельской местности. Также пенсионер должен быть неработающим.