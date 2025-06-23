Более 40 тысяч жителей Кубани получают повышенную пенсию

С 2022 года назначенная надбавка сохраняется при переезде из села в город.
Чтобы стать получателем данной надбавки, необходимо соответствовать нескольким критериям: быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживать в сельской местности. Также пенсионер должен быть неработающим.
— Сельский стаж включает работу на территории Российской Федерации и СССР. При этом учитываются профессии и должности из утвержденного Правительством РФ списка, который насчитывает более 500 специальностей работников аграрного сектора. Повышенная пенсия служит дополнительной поддержкой для граждан, много лет проработавших в сложных сельских условиях. Они внесли огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона, — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.