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Более 40 тысяч жителей Кубани получают повышенную пенсию

В Краснодарском крае более 41 тысячи пенсионеров получают сельскую надбавку к своей страховой пенсии. Она составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности.

С 2022 года назначенная надбавка сохраняется при переезде из села в город.

Чтобы стать получателем данной надбавки, необходимо соответствовать нескольким критериям: быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживать в сельской местности. Также пенсионер должен быть неработающим.

— Сельский стаж включает работу на территории Российской Федерации и СССР. При этом учитываются профессии и должности из утвержденного Правительством РФ списка, который насчитывает более 500 специальностей работников аграрного сектора. Повышенная пенсия служит дополнительной поддержкой для граждан, много лет проработавших в сложных сельских условиях. Они внесли огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона, — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.