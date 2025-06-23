Рост инфляции в Казахстане объяснил глава МНЭ

«У нас инфляция. Мы планируем порядка 2,2−3 процентных пункта, но, честно говоря, многие предприятия уже подняли цены, несмотря на то, что изменения будут внесены с первой половины года. Никто не скрывает этого. С НПП “Атамекен” я разговаривал, многие подняли, даже исходя из того, что НДС будет 20%. Поэтому часть инфляции мы получим уже в этом году, и мы ее получаем», — отметил Серик Жумангарин.