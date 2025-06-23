Рост инфляции в Казахстане объяснил глава МНЭ

«У нас инфляция. Мы планируем порядка 2,2−3 процентных пункта, но, честно говоря, многие предприятия уже подняли цены, несмотря на то, что изменения будут внесены с первой половины года. Никто не скрывает этого. С НПП “Атамекен” я разговаривал, многие подняли, даже исходя из того, что НДС будет 20%. Поэтому часть инфляции мы получим уже в этом году, и мы ее получаем», — отметил Серик Жумангарин.
Так, по его данным, цены на продукты питания выросли на 9,6%, непродовольственные товары — на 9%.
«Естественно, на услуги выросли на более 15−16%, практически. Я вам говорил буквально недавно, что мы услуги будем тормозить. Все остальное, я думаю, имеет краткосрочный эффект. Эти вещи, если грамотно, макроэкономическая политика, если они между собой взаимодействуют, мы не дадим им разогнаться. Мы в этом полностью уверены», — заверил глава МНЭ.
При этом Жумангарин напомнил, что на индексацию пособий и пенсий предусмотрено порядка 800 млрд тенге.
«Бюджет это позволяет, поэтому для социально-уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет… Освободили граждан от оплаты по доходному налогу по пенсионным взносам. Уменьшили размер транспортного налога по 4 млн автомобилей. Это позволило оставить в карманах граждан 30 млрд тенге. Низкооплачиваемые работники с зарплатой около 140 тыс. у нас не будут платить подоходный налог. Это порядка 53% сегодня работающих, или более 3,8 млн человек. В карманах у них останется порядка 90 млрд тенге дополнительно», — перечислил он.